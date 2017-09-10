Про открывшееся Зарядье и пыщ-пыщ

Несмотря на некоторые нелепые детали, в целом впечатление - очень крутой парк получился. Цивилизация и красота.
Но очень многие москвичи и гости столицы, гуляющие по городу, были неприятно разочарованы тем, что вход в парк вчера и сегодня только по пригласительным, а свободно зайти сюда можно будет только завтра.
Что понравилось, а что не очень - в моём субъективном взгляде без вылизывания в фоторепортаже ниже.
Сначала пара фоток с фейерверком, который начался в 21:00 с выстреливания букв 870 с Раушской набережной.
Если кто не в курсе, вчера Москва отмечала небольшой юбилей.
А потом был пятиминутный пыщ-пыщ с двух барж, которые незадолго до этого "приплыли" в акваторию Москва-реки.
А на "зачищенный" от людей Парящий мост за несколько минут до начала запустили несколько десятков "блатных".
Имея в распоряжении только одну камеру, нужно было успеть поймать на короткой выдержке буквы, сердца и на длинной остальное.
И как-то вспоминался 1997 год, когда мы с подругами за час до салюта поймали в Балашихе машину, водитель которой любезно добросил нас прямо до центра.
850-летие Москвы Лужков тогда праздновал с большим размахом; помню, что салют был минут на 10 и мы смотрели его с Москворецкого моста. А вчера половину моста ближе к Кремлю зачистили и народ жался к "Балчугу".
Золотишко.
А так выглядел фейерверк в Южном Бутово, стреляли ровно в то же время.
После выстрелов пробежалась по "Зарядью", пока не стали просить на выход.
Вид с крыши кафе "Зарядье" на почти пустой мост.
Краем уха услышала разговор, что через вон те прозрачные штуки слева видно, как в подсобках внизу отдыхают рабочие. Будете проходить мимо - загляните, так ли это?
Вот вам сразу план, чтобы было понимание, где чего.
Филармония и яркий экран, на котором весь день крутят ролик о строительстве парка.
Вот вид на набережную с Парящего моста.
Вид на Кремль через хвойный лес.
Внимательные фотолюбители разглядят, что с этого ракурса одна из башен Кремля красиво сливается с МИДом.
"Балчуг" и речное пароходство.
Котельническая набережная.
Вид на кафе "Зарядье" с Парящего моста. Мост имеет прозрачное остекление высотой около 170 см.
Угол моста впереди нависает над рекой. ГЭС №1 смотрится винтажно.
И тут же самая большая толпа и место, где все фотографируются.
В принципе, фотографироваться тут можно везде, остекление позволяет, а виды прекрасные.
Смотреть на воду, ГЭС и проплывающие кораблики.
Со штативом вечером приходить не рекомендую - мост все-таки трясётся...
Луна взошла.
Кстати, об остеклении. К вечеру оно всё было заляпано руками гостей, Надеюсь, его будут часто мыть. Но при этом наверняка в скором времени появятся царапины, убивающие пока что идеальную прозрачность...
На реконструированной набережной впервые наблюдаю гуляющие толпы, раньше узкий тротуар всегда пустовал.
Кто там про болото спрашивал? Вот же оно! Пока еще не сильно заросшее.
Церковь зачатия Святой Анны.
Подсветка от экрана сзади.
Прямых дорожек почти нет, ходим по холмам. Всё выложено шестиугольной плиткой без бордюров и поребриков.
А вот эти дизайнерские "щели", по-моему, ужас-ужас. Как раз в эту, которая посредине, я вляпалась в темноте, там грязюка после небольшого дождя.
Вот еще место, где все ходят и попадают в грязь, разнося её. Надеюсь, это так не оставят.
Филармония и миллион скамеек с видом на Кремль.
Позади филармонии строительные подсобки.
Красивый вид на храмы Зарядья.
Луг около филармонии.
Ледяная пещера.
Внутрь не ходила, уже было закрыто.
Вокруг пещеры ступеньки, но можно обойти с другой стороны по холмам.
Северные ландшафты и зелёные волонтёры.
Справа стоит пустая баночка из-под мороженого, которое раздавали бесплатно и в любых количествах. Кстати, очень вкусное. На территории парка нашлась всего одна (!!!) урна.
Люди таскали баночки с собой, боясь испортить ландшафт мусором, а на выходе выбрасывали баночки в тачки, которые рабочие выкатили "от высоких глаз" долой за ограждение.
Еще несколько видов и домой.
Выход в сторону Варварки и Китай-города.
Сюда Собянин не дошел, поэтому траву положить не успели.
Информационный стенд, который следовало бы поставить прямо у выхода, стоит в 50 метрах и прочитать информацию с такого расстояния невозможно.
Можно только позавидовать выдержке и терпению полиционеров, которые подробно отвечали каждому, что сегодня вход только по пригласительным и где их выдают мы не знаем, а метро это вон туда, а зайти можно будет в понедельник и т.д. и т.п.
А всего-то надо было стенд поставить поближе к людям.
В общем и целом - хороший парк получился, необычный для Москвы
Я знаю, что откроется он "по полной программе" только через год, но надеюсь, что архитекторы учтут пожелания трудящихся и исправят огрехи к 871-летию Москвы.
Как-то так на сегодня.
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