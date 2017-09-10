Марина Лысцева (fotografersha) wrote,
Марина Лысцева
fotografersha

Про открывшееся Зарядье и пыщ-пыщ

Вчера вечером зашла в Зарядье фейерверка ради, заодно пробежалась по парку.
Несмотря на некоторые нелепые детали, в целом впечатление - очень крутой парк получился. Цивилизация и красота.
Но очень многие москвичи и гости столицы, гуляющие по городу, были неприятно разочарованы тем, что вход в парк вчера и сегодня только по пригласительным, а свободно зайти сюда можно будет только завтра.

Что понравилось, а что не очень - в моём субъективном взгляде без вылизывания в фоторепортаже ниже.
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Сначала пара фоток с фейерверком, который начался в 21:00 с выстреливания букв 870 с Раушской набережной.
Если кто не в курсе, вчера Москва отмечала небольшой юбилей.
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А потом был пятиминутный пыщ-пыщ с двух барж, которые незадолго до этого "приплыли" в акваторию Москва-реки.
А на "зачищенный" от людей Парящий мост за несколько минут до начала запустили несколько десятков "блатных".
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Имея в распоряжении только одну камеру, нужно было успеть поймать на короткой выдержке буквы, сердца и на длинной остальное.
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И как-то вспоминался 1997 год, когда мы с подругами за час до салюта поймали в Балашихе машину, водитель которой любезно добросил нас прямо до центра.
850-летие Москвы Лужков тогда праздновал с большим размахом; помню, что салют был минут на 10 и мы смотрели его с Москворецкого моста. А вчера половину моста ближе к Кремлю зачистили и народ жался к "Балчугу".
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Золотишко.
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А так выглядел фейерверк в Южном Бутово, стреляли ровно в то же время.
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После выстрелов пробежалась по "Зарядью", пока не стали просить на выход.
Вид с крыши кафе "Зарядье" на почти пустой мост.
Краем уха услышала разговор, что через вон те прозрачные штуки слева видно, как в подсобках внизу отдыхают рабочие. Будете проходить мимо - загляните, так ли это?
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Вот вам сразу план, чтобы было понимание, где чего.
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Филармония и яркий экран, на котором весь день крутят ролик о строительстве парка.
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Вот вид на набережную с Парящего моста.
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Вид на Кремль через хвойный лес.
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Внимательные фотолюбители разглядят, что с этого ракурса одна из башен Кремля красиво сливается с МИДом.
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"Балчуг" и речное пароходство.
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Котельническая набережная.
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Вид на кафе "Зарядье" с Парящего моста. Мост имеет прозрачное остекление высотой около 170 см.
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Угол моста впереди нависает над рекой. ГЭС №1 смотрится винтажно.
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И тут же самая большая толпа и место, где все фотографируются.
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В принципе, фотографироваться тут можно везде, остекление позволяет, а виды прекрасные.
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Смотреть на воду, ГЭС и проплывающие кораблики.
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Со штативом вечером приходить не рекомендую - мост все-таки трясётся...
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Луна взошла.
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Кстати, об остеклении. К вечеру оно всё было заляпано руками гостей, Надеюсь, его будут часто мыть. Но при этом наверняка в скором времени появятся царапины, убивающие пока что идеальную прозрачность...
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На реконструированной набережной впервые наблюдаю гуляющие толпы, раньше узкий тротуар всегда пустовал.
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Кто там про болото спрашивал? Вот же оно! Пока еще не сильно заросшее.
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Церковь зачатия Святой Анны.
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Подсветка от экрана сзади.
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Прямых дорожек почти нет, ходим по холмам. Всё выложено шестиугольной плиткой без бордюров и поребриков.
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А вот эти дизайнерские "щели", по-моему, ужас-ужас. Как раз в эту, которая посредине, я вляпалась в темноте, там грязюка после небольшого дождя.
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Вот еще место, где все ходят и попадают в грязь, разнося её. Надеюсь, это так не оставят.
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Филармония и миллион скамеек с видом на Кремль.
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Позади филармонии строительные подсобки.
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Красивый вид на храмы Зарядья.
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Луг около филармонии.
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Ледяная пещера.
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Внутрь не ходила, уже было закрыто.
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Вокруг пещеры ступеньки, но можно обойти с другой стороны по холмам.
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Северные ландшафты и зелёные волонтёры.
Справа стоит пустая баночка из-под мороженого, которое раздавали бесплатно и в любых количествах. Кстати, очень вкусное. На территории парка нашлась всего одна (!!!) урна.
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Люди таскали баночки с собой, боясь испортить ландшафт мусором, а на выходе выбрасывали баночки в тачки, которые рабочие выкатили "от высоких глаз" долой за ограждение.
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Еще несколько видов и домой.
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Выход в сторону Варварки и Китай-города.
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Сюда Собянин не дошел, поэтому траву положить не успели.
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Информационный стенд, который следовало бы поставить прямо у выхода, стоит в 50 метрах и прочитать информацию с такого расстояния невозможно.
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Можно только позавидовать выдержке и терпению полиционеров, которые подробно отвечали каждому, что сегодня вход только по пригласительным и где их выдают мы не знаем, а метро это вон туда, а зайти можно будет в понедельник и т.д. и т.п.
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А всего-то надо было стенд поставить поближе к людям.
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В общем и целом - хороший парк получился, необычный для Москвы
Я знаю, что откроется он "по полной программе" только через год, но надеюсь, что архитекторы учтут пожелания трудящихся и исправят огрехи к 871-летию Москвы.
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Как-то так на сегодня.

Tags: #словомоскве, москва, орион-арт, салют, события, фейерверк, это просто праздник какой-то!, я гуляла
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