Про открывшееся Зарядье и пыщ-пыщ

Про меня Лысцева Марина, авиационный фотограф, который любит путешествовать и учится фотографировать не только самолёты. Здесь выкладываются авиационные…

Тёплый, ламповый, космический... Cвисток! Побольше картинок Ту-134 "Космос" RA-65995, который принимал участие в JetExpo. Машина с бортовым номером RA-65995 выпущена в…

Как мы на новом бизнес-джете летали Компания Dassault Aviation представила дальнемагистральные бизнес-джеты класса large-cabin Falcon 8X и 900LX на международной выставке деловой…

От ебасе до рубасе! Выставка Jet Expo в 12-й и последний раз открылась в четверг во Внуково. Почему последний? А потому, что вчера, сегодня и завтра показ деловой…

А я его никогда и не любила! Вылетала из Шереметьево, снимала через иллюминатор строящийся новый терминал и краем глаза заметила, что чего-то не хватает... Но чего? Было…