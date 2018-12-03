Прогулка по Москве

Ночная планета местами Несколько картинок ночных перелётов в Каир и обратно. Два три топора, три чебурашки, один Суперджет, два Ил-76 и вроде как один Б-737.…

Убить красиво Пакинстанский производитель оружия Pakistan Ordnance Factories привез на EDEX (Каир) позолоченные пистолеты и винтовки. Убивать, так из красивого!…

Первая египетская выставка вооружений Первая выставка вооружений и оборонной промышленности EDEX-2018 открылась вчера в Международном выставочном центре в Каире под патронажем президента…

Москву сковали льды Произошло это буквально за одну ночь. Во-первых, это красиво, а во-вторых, давно пора - как раз зима началась, поздравляю. Обводный канал…

Лягушонка в коробчонке С сегодняшнего дня я официальный владелец ТС. Найти его на этой картинке очень просто - самый красивый. Оформляла покупку в официальном…