Марина Лысцева (fotografersha) wrote,
Марина Лысцева
fotografersha

Прогулка по Москве

Нагуляла тут репортажик за три дня: любуемся, ругаемся, рассматриваем.

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Вид с Серпуховской площади в сторону Павелецкой. Пробка, солцне, пар из ТЭЦ, минус 7 или около того.
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Классика московских зим - дворники месят грязь на Садовом кольце. То ли ещё будет...
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С приходом холодов везде понаставили жуткие железные гробы с реагентами.
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Ленинский проспект. Тополиный пух жара...
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Столбовое изобилие.
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Топ.
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Показалось.
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Холодает.
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Культурный парк.
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Из ПКиО иногда видно МГУ.
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Золотые мозги.
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-10
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Крестик на крыше.
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А делают ли зимнюю резинудля великов?
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Столботворение.
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Пока не замёрзла.
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Минобороны.
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Вечерняя синька на "Киевской".
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На днях эвакуировали из-за ложного оповещения о бомбе.
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Фонари красивые.
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Кораблик вжух.
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Бородинский.
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Красный оттенок в разноцветье самый ок.
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За проход на смотровую площадку в ДМ теперь берут 50 р.
- С какой целью берете деньги в провал? - Так решило руководство...
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Солнце садится в 4 пополудни.
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Лубянская, Политех ковыряют понемногу.
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Новую площадь облагородили, снизу еще картинка юудет.
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Пробка на выезде с Мясницкой.
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Хотел Никольская.
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Новая площадь - и парковка, и пешеходная зона.
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Скоро это будет место, где все начнут фотографироваться.
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Героям Плевны.
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Раритет сномером ОАК.
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Китайгородский проезд.
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Из-за забора выскочил охранник - "Вы ЧТО сейчас фотографировали???"
Показала, мне не жалко... Вахтёры живее всех живых.
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Зарядье пустует.
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Москворецкий мост весь в  кранах.
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Беклемишевская башня в лесах.
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Я оглянулся посмотреть чтоб рассмотреть чего она.
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Россия хлеб-соль пробка.
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Минут 15 наблюдала, как страдал водитель цементовоза, пытаясь проехать несчастные 10 метров.
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Фризлайт а-ля пробка.
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Что не так с этим перекрёстком? А вафлю надо нарисовать и всё поедет.
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На следующее утро.
Лёд встал.
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Боянище. Зато красивое.
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Улицы опять украсили к НГ "бокалами".
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И опять эти жуткие коробки. Куда смотрит мэр?
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8 утра, будний день.
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Российский НИИ Культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева.
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Стойте.
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Идите.
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Вид на МИД.
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Башня на Павелецкой и подьём светила.
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Это не остров. А что же?
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Лет сто назад мы тут такое... А теперь тут это...  И ни одного кота...
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Возвращаясь на Софийскую.
Ктото возмущается, что сносят старинные особняки. А чему удивляться, если напротив К
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Фасад есть, дома нет. Наследие? Нет, не слышали...
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Снести-то дешевле, чем в порядок привести.
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Москворецкий починяют.
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Устроили запруду.
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Встречайте: скоро по всей Москве зайчики и курочки.
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Ранние китайцы.
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"Белая берёза под моим окном..."
Я серьёзно - эти строки окутывают поверху пока не очень узнаваемое дерево.
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Котельническая.
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Арт
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Где-то в районе Новокузнецкой.
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Климентовская.
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"Выйдешь из метро и увидишь меня около миллиона наглых голубей"
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Вот такая красота.
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Tags: жанр, москва, я гуляла
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