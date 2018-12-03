Прогулка по Москве

Вид с Серпуховской площади в сторону Павелецкой. Пробка, солцне, пар из ТЭЦ, минус 7 или около того.
Классика московских зим - дворники месят грязь на Садовом кольце. То ли ещё будет...
С приходом холодов везде понаставили жуткие железные гробы с реагентами.
Ленинский проспект. Тополиный пух жара...
Столбовое изобилие.
Топ.
Показалось.
Холодает.
Культурный парк.
Из ПКиО иногда видно МГУ.
Золотые мозги.
-10
Крестик на крыше.
А делают ли зимнюю резинудля великов?
Столботворение.
Пока не замёрзла.
Минобороны.
Вечерняя синька на "Киевской".
На днях эвакуировали из-за ложного оповещения о бомбе.
Фонари красивые.
Кораблик вжух.
Бородинский.
Красный оттенок в разноцветье самый ок.
За проход на смотровую площадку в ДМ теперь берут 50 р.
- С какой целью берете деньги в провал? - Так решило руководство...
Солнце садится в 4 пополудни.
Лубянская, Политех ковыряют понемногу.
Новую площадь облагородили, снизу еще картинка юудет.
Пробка на выезде с Мясницкой.
Хотел Никольская.
Новая площадь - и парковка, и пешеходная зона.
Скоро это будет место, где все начнут фотографироваться.
Героям Плевны.
Раритет сномером ОАК.
Китайгородский проезд.
Из-за забора выскочил охранник - "Вы ЧТО сейчас фотографировали???"
Показала, мне не жалко... Вахтёры живее всех живых.
Зарядье пустует.
Москворецкий мост весь в кранах.
Беклемишевская башня в лесах.
Я оглянулся посмотреть чтоб рассмотреть чего она.
Россия хлеб-соль пробка.
Минут 15 наблюдала, как страдал водитель цементовоза, пытаясь проехать несчастные 10 метров.
Фризлайт а-ля пробка.
Что не так с этим перекрёстком? А вафлю надо нарисовать и всё поедет.
На следующее утро.
Лёд встал.
Боянище. Зато красивое.
Улицы опять украсили к НГ "бокалами".
И опять эти жуткие коробки. Куда смотрит мэр?
8 утра, будний день.
Российский НИИ Культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева.
Стойте.
Идите.
Вид на МИД.
Башня на Павелецкой и подьём светила.
Это не остров. А что же?
Лет сто назад мы тут такое... А теперь тут это... И ни одного кота...
Возвращаясь на Софийскую.
Ктото возмущается, что сносят старинные особняки. А чему удивляться, если напротив К
Фасад есть, дома нет. Наследие? Нет, не слышали...
Снести-то дешевле, чем в порядок привести.
Москворецкий починяют.
Устроили запруду.
Встречайте: скоро по всей Москве зайчики и курочки.
Ранние китайцы.
"Белая берёза под моим окном..."
Я серьёзно - эти строки окутывают поверху пока не очень узнаваемое дерево.
Котельническая.
Арт
Где-то в районе Новокузнецкой.
Климентовская.
"Выйдешь из метро и увидишь меня около миллиона наглых голубей"
Вот такая красота.
Подписываемся на лучший авторский авиационно-космический инстаграм и второй про пейзажи и котят.
Также подписываемся на мой Яндекс-дзен.
Теперь ещё и на телегу подписывайтесь. Там и жж, и инстаграм и просто непутёвые
Journal information