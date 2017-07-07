Марина Лысцева (fotografersha) wrote,
Марина Лысцева
fotografersha

Как сейчас выглядит новый терминал в Шереметьево

Официально уже давно не показывали, что творится на строительстве нового терминала, но стройка идёт полным ходом и уже видно, как снаружи примерно будет выглядеть здание.

Я проехала на автобусе вдоль перрона, посмотрела, а теперь и вам показываю.
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Вот так всё выглядело год назад в августе:
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А так в сентябре:
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Сегодня на месте снесённого Шереметьево-I уже видны ясные очертания будущего терминала B (Б).
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На месте снесённой "рюмки" галерея с каркасами будущих телетрапов.
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Была рюмка, стала чаша.
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Обещают, что изнутри будут прекрасные виды на перрон.
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Новый терминал B станет основным аэровокзалом для пассажиров внутренних линий Шереметьево с расчетной пропускной способностью в 20 млн пассажиров в год и общей площадью 114 000 м2.
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Из самого первого здания аэровокзала планируют сделать гостиницу.
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В прошлом году также начали строить новый грузовой хаб.
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На сегодня новый комплекс площадью 40 000 кв. м. готов на 80%.
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Вот такая красота.
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Tags: svo, новости, шереметьево

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