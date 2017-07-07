Как сейчас выглядит новый терминал в Шереметьево

Про меня Лысцева Марина, авиационный фотограф, который любит путешествовать и учится фотографировать не только самолёты. Здесь выкладываются авиационные…

Не только про Аэрофлот А пусть здесь самолётики из Шереметьево полежат. Местами красиво получилось... Для неспешного субботнего просмотра. Ил-76 приземлился в закат.…

Пополнение в китайском полку Сегодня вечером авиакомпания Beijing Capital Airlines совершила первый рейс между российской столицей и китайским Циндао на самолете Airbus A330.…

Летать задом наперёд? Легко! Лучшая авиакомпания мира Qatar Airways снова оказалась впереди планеты всей, установив новый стандарт обслуживания пассажиров бизнес-класса и показав…

Пушкина совсем закрыли Сегодня мимо проходила и заметила, как изменился пейзаж. Пушкина ради реставрации обнесли забором еще в марте, а недавно поставили леса и закрыли…