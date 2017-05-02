Новый маршрут из Жуковского в Турцию

Про меня Лысцева Марина, авиационный фотограф, который любит путешествовать и учится фотографировать не только самолёты. Здесь выкладываются авиационные…

"Русская гармония" ждёт! Друзья, товарищи, коллеги, причастные к фотографии и не очень! Приглашаю вас посетить выставку "Русская гармония", где будут представлены…