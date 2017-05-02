Новый маршрут из Жуковского в Турцию

Прилёт рейса из Стамбула состоялся в 14:10 по московскому времени. В Жуковском самолет был встречен традиционной для первых рейсов нового направления водяной аркой.
Регулярные рейсы из Жуковского в неофициальную столицу Турции будут выполняться с частотой три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Линия будет обслуживаться лайнерами Airbus 320, время в пути составит 3 часа 5 минут, вылет из аэропорта имени Ататюрка в 11:15 по местному времени, вылет из аэропорта Жуковский в 15:00 мcк.
Билеты доступны к приобретению на официальном сайте авиакомпании. Например, сейчас на середину сентября стандартный тариф стоит почти 11 000, а минимальный 8900 рублей. На билжайшие дни порядка 14 тысяч.
Рейсы в Стамбул традиционно входят в число наиболее востребованных среди самостоятельных российских туристов. Ожидается, что новое направление будет пользоваться большим спросом со стороны путешественников.
Для аэропорта Жуковский это уже второе расширение международной маршрутной сети полетов в летнем сезоне 2017 года.
Не так давно авиакомпания Onur Air – крупнейшая частная авиакомпания Турции – была первым Турецким перевозчиком, который начал осуществлять регулярные рейсы в Аэропорт Внуково.
Международный Аэропорт Жуковский – новейший Российский международный аэропорт, располагающийся на юго-востоке Московской области в 23 км от столицы. Аэропорт находится на территории аэродрома Раменское с самой длинной в Европе взлетно-посадочной полосой (5 500 м), что позволяет осуществлять прием пассажирских и грузовых воздушных судов любого типа.
Onur Air – турецкая авиакомпания со штаб-квартирой в Стамбуле. Выполняет регулярные внутренние и международные рейсы из аэропорта им. Ататюрка Стамбула и Антальи, а также чартерные рейсы по самым популярным туристическим направлениям между Турцией и Европой. Парк воздушных судов Onur Air состоит из 26 самолетов производства европейского концерна Airbus (А320, А321 и А330).
Приглашенным споттерам и прессе дали сфотографировать только руление и водяную арку.
Близко подойти к самолету не разрешила охрана. В следующий раз предупреждайте, пожалуйста, что съемка будет длиться 2 минуты с одной точки.
Была рада всех видеть, спасибо за внимание.
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