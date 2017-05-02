Марина Лысцева (fotografersha) wrote,
Марина Лысцева
fotografersha

Новый маршрут из Жуковского в Турцию

Авиакомпания Onur Air начала сегодня летать из Международного Аэропорта Жуковский.

Прилёт рейса из Стамбула состоялся в 14:10 по московскому времени. В Жуковском самолет был встречен традиционной для первых рейсов нового направления водяной аркой.
ZIA Onurair



Регулярные рейсы из Жуковского в неофициальную столицу Турции будут выполняться с частотой три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Линия будет обслуживаться лайнерами Airbus 320, время в пути составит 3 часа 5 минут, вылет из аэропорта имени Ататюрка в 11:15 по местному времени, вылет из аэропорта Жуковский в 15:00 мcк.
ZIA Onurair


Билеты доступны к приобретению на официальном сайте авиакомпании. Например, сейчас на середину сентября стандартный тариф стоит почти 11 000, а минимальный 8900 рублей. На билжайшие дни порядка 14 тысяч.
ZIA Onurair


Рейсы в Стамбул традиционно входят в число наиболее востребованных среди самостоятельных российских туристов. Ожидается, что новое направление будет пользоваться большим спросом со стороны путешественников.
ZIA Onurair



Для аэропорта Жуковский это уже второе расширение международной маршрутной сети полетов в летнем сезоне 2017 года.
ZIA Onurair


Не так давно авиакомпания Onur Air – крупнейшая частная авиакомпания Турции – была первым Турецким перевозчиком, который начал осуществлять регулярные рейсы в Аэропорт Внуково.
ZIA Onurair


Международный Аэропорт Жуковский – новейший Российский международный аэропорт, располагающийся на юго-востоке Московской области в 23 км от столицы. Аэропорт находится на территории аэродрома Раменское с самой длинной в Европе взлетно-посадочной полосой (5 500 м), что позволяет осуществлять прием пассажирских и грузовых воздушных судов любого типа.
ZIA Onurair


Onur Air – турецкая авиакомпания со штаб-квартирой в Стамбуле. Выполняет регулярные внутренние и международные рейсы из аэропорта им. Ататюрка Стамбула и Антальи, а также чартерные рейсы по самым популярным туристическим направлениям между Турцией и Европой. Парк воздушных судов Onur Air состоит из 26 самолетов производства европейского концерна Airbus (А320, А321 и А330).
ZIA Onurair


Приглашенным споттерам и прессе дали сфотографировать только руление и водяную арку.
Близко подойти к самолету не разрешила охрана. В следующий раз предупреждайте, пожалуйста, что съемка будет длиться 2 минуты с одной точки.
ZIA Onurair


Была рада всех видеть, спасибо за внимание.
ZIA Onurair



Tags: авиация, аэропорт, новости, события, турция

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