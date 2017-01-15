Марина Лысцева (fotografersha) wrote,
Марина Лысцева
fotografersha

Сингапур за 40 часов

Что можно успеть увидеть в Сингапуре, если ты прилетаешь рано утром, а вылетать поздно вечером на следующий день?
Тут много картинок на тему "1,5 дня в Сингапуре" или "куда опять хочется пойти, если ты приезжаешь в страну уже в седьмой раз"?

Одна из самых красивых фотографий, которые получились в этой поездке.
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Дальше - больше.
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В аэропорту меня встретил дядя Витя.
Самолёт приземлился минута в минуту, еще полчаса неспешно ковыляла к выходу, где и была поймана в объектив.



Такси-гостиница-бросаем вещи, т.к. заселить обещают не раньше 10 утра и идем гулять. На дворе уже +28 и почти 100-% влажность.
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Victoria Street. Chimes.
Часовня иногда используется как выставочный зал и свадебный холл, а вокруг неё раскинулись дорогие и пафосные бары и рестораны европейской и азиатской кухни, японские и ирландские бары...
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Capitol Theatre - внутри театр и кинозалы, недавно отреставрирован и открыт в 2015 году.
Построен в 1933 как один из первых многозальных кондиционированных кинотеатров.
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Около торгового центра пиарит себя и сборку мусора кока-кола, выстроив ёлку из пустых бутылок.
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Дед за две недели уже подготовился.
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В швейно мастерской остался миллион тряпочек и чтобы добру не пропадать, из присособили вместо люстры в подземном переходе.
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До смотровой у театра Эспланада мы дошли под землей - дядя Витя изучил все переходы в центре и километр по утренней жаре и влажности прошел легко.
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Утренняя роса (на самом деле ночью был дождь).
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Heliconia Psittacorum.
Геликония, а ещё тут её зовут Parakeet Flower (цветок зеленых попугаев, про них чуть ниже).
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Зашли в любимый фотомагазин, выбрали ремешок другу в подарок. Себе присмотрела рюкзак и монопод.
Сингапур-2016


В гостишку переодеться и опять на выход.



Заезжаем к Вите домой, чтобы бросить подарки, взять телевик и завидуем кошке Мине, которая уже приняла позу для фиесты.



На автобусе доезжаем до Changi Vallage, чтобы поохотиться за летающими.
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Вот, одного поймали в естественной среде обитания.
Parakeet - ближайший родственник "наших родных российских" волнистых попугаев, которых в Сингапуре зовут Буджи (Budgie), только этот размером поболе будет.



Живут паракиты стаями, орут громко, летают быстро, фотографироваться не любят.
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Налови попугаев полную флешку, идём к заливу, наблюдая немного непривычную для Сингапура, но нормальную для Юго-восточной Азии картину.
Эти лодки возят грузы и пассажиров на Pulau Ubin - остров между Сингапуром и Малайзией.



На пляже Changi Beach Park народ устраивается на субботний пикник.
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Днем на пляже почти никого нет - слишком жарко.
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Вода мутная, но находятся любители искупаться.
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И только коты гуляют сами по себе.
Сингапур-2016


И не только коты.
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Запрещается всякое из-за непосредственной близости аэропорта.
Если посадки идут с моря, лучшего места за наблюдением за самолётами не найти.
Сингапур-2016


Но посадки шли со стороны города, а взлёты в сторону моря и самолётины уже были высоко... Но зато в красивом небе.
Мы же хотели отловить посадку А350, который собирался в 6 вечера прилететь из Сан-Франциско, но поняв, что курс менять не будут, пришлось менять диклокацию.



Едем на такси в сторону аэропорта, над нами садится А380.



Заехали на мостик, разочаровались, поехали дальше.



Нашли поляну недалеко от глиссады, но прямо под неё не пройти - везде висят знаки "no pedestrian".



Небольшая привязка к аэропорту имеется, если внизу не проезжает что-то большое.
Сингапур-2016


Тут же в непосредственной близости от самолётов кто-то обедает.
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Заглавную вы видели, вот еще немного трафика.



Садятся каждые две-три минуты.
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Юбилейный малазиец.
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За 20 минут до посадки нашего друга небо резко затянуло тучами и еще через полчаса всё залило дождём.
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Фото 9v1bh.
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Заканчиваем споттинг и уезжаем в центр.
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По сложившейся традиции идём на набережную.
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В заведении заказываем здоровенную порцию Том Яма с морепродуктами, которую так и не смогли до конца осилить, хоть это и было нереально вкусно...
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После ужина в самый раз растрясти жиры и прогуляться.
Cavenagh Bridge.
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Котики.
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Любимый ракурс под Эспланада драйв.
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Лев-креведко маленький.
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Лев-креведко большой.
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Три слона Марина бай Санд, это самый известный и пафосный отель Сингапура.
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Копия статуи Родена у входа в OUE Building и уборщицы-индийки.
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Восковой охранник для устрашения населения.
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На набережной скамейки прекрасные.
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Для планкинга.
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Беседка-вентилятор на солнечных батареях, накапливающий энергию за день и по ночам отдающий её страждущим.
А еще там есть розетки!
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Неведомая хрень для красоты.
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Особо внимательные найдут здесь велосипедиста, наездника, джигита и других забавных персонажей народно-спортивного фольклора.
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И далее по бульвару имени меня.
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Финансовый центр на том же бульваре.
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Музей науки без подсветки.
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В половине 12 ночи подсветку вырубают.
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Было-стало.
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В половине седьмого утра выползаю на рассвет. Камера лежала всю ночь в прохладе и сразу запотела на улице.
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Свежеотстроенный небоскреб с "Мариоттом" внутри.
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Красиво, но слишком душно и влажно. По утрам в Сингапуре влажность зашкаливает за все 146%...
singapore-2016


А спортивным фитоняшам всё нипочем, бегают...
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Катаются...
singapore-2016


Бегают...
singapore-2016


Катаются...
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По набережной и еще несколько километров дальше до края залива, а потом обратно по другой стороне.
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Водичка хороша.
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Anderson Bridge.
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К Новому году готовы.
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Сингапур-река.
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Перемещаюсь на Clarke Quay, набережная названа в честь сэра Эндрю Кларка, второго губернатора Сингапура.
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Сэр Эндрю Кларк собственной персоной.
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Когда-то здесь кипела портовая жизнь, а теперь в зданиях бывших портовых складов открылись недешевые бутики и рестораны, а в пришвартованных у берега джонках – бары и кафе.
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Это одно из любимых гостями и сингапурцами мест для вечерних прогулок – с реки здесь тянет прохладным ветерком, рядом множество баров и аттракционы.
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Наша тема.
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Бывшее здание полиции теперь Министерство культуры и молодёжных сообществ.
singapore-2016


Пожарная станция, она же МЧС и музей пожарных.
singapore-2016


Рядом с Peninsula снесли Funan mall, где продавали всякую электронику, и потихоньку вывозят мусор.
Сингапур-2016


В баре самого дорогого сингапурского отеля Raffles "для белых людей" есть ванна, в которой по вечерам охлаждают пиво.
singapore-2016


Хватит гулять, пора в гостиницу охладиться.
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И позавтракать, конечно.
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А потом гулять-валяться-тупить на крышу!
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У нас тут ничуть не хуже, чем в Марина Бай Сандс, а даже лучше - и вид почти такой же, и народа нет.
После бассейна и солнечных ванн был перерыв на сон и продление отеля до вечера.



Обед из курятины и риса в соседней с отелем забегаловке. В чашке справа тёплый куриный бульон. 4$ всё удовольствие, хватило до вечера.
Сингапур-2016


На такси до Gardens By The Bay и пешком вдоль залива провожать солнце.
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Через два года здесь обещают открыть метро, а пока только такси или пешком в обход несколько километров.
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И тут вылезло небо!
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Сингапур-2016


А потом вылезли выдры!





А со стороны моря один за одним идут посадки.
Сингапур-2016


А у нас режимный свет.
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Тут-то и пригодился новый монопод.
Сингапур-2016


Пока темнело, дошли до оранжереи Cloud Forest.
И прошли мимо.
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К деревьям сделали платный вход, причем билет нужно покупать через интернет. 4$ сингапурских.
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За 3 года, что меня тут не было, искусственные деревья не изменились, а живые изрядно подросли.
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Посмотрели 15-минутное шоу, потом взяли такси и в аэропорт.
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Вот такая красота за 40 часов.


Ещё про Сингапур:

Моя Сингапурия 2008-2010
Как остаться в Сингапуре на два года
Так я еще не летала
Где пожить в Сингапуре?
Он прекрасен!
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Россия на Сингапур Эйр Шоу-2012
Летная программа Singapore Airshow-2014
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Tags: котэ, красотища, путешествия, сингапур, споттинг, я гуляла

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