Сингапур за 40 часов

Что можно успеть увидеть в Сингапуре, если ты прилетаешь рано утром, а вылетать поздно вечером на следующий день?
Тут много картинок на тему "1,5 дня в Сингапуре" или "куда опять хочется пойти, если ты приезжаешь в страну уже в седьмой раз"?
Одна из самых красивых фотографий, которые получились в этой поездке.
Дальше - больше.
В аэропорту меня встретил дядя Витя.
Самолёт приземлился минута в минуту, еще полчаса неспешно ковыляла к выходу, где и была поймана в объектив.
Такси-гостиница-бросаем вещи, т.к. заселить обещают не раньше 10 утра и идем гулять. На дворе уже +28 и почти 100-% влажность.
Victoria Street. Chimes.
Часовня иногда используется как выставочный зал и свадебный холл, а вокруг неё раскинулись дорогие и пафосные бары и рестораны европейской и азиатской кухни, японские и ирландские бары...
Capitol Theatre - внутри театр и кинозалы, недавно отреставрирован и открыт в 2015 году.
Построен в 1933 как один из первых многозальных кондиционированных кинотеатров.
Около торгового центра пиарит себя и сборку мусора кока-кола, выстроив ёлку из пустых бутылок.
Дед за две недели уже подготовился.
В швейно мастерской остался миллион тряпочек и чтобы добру не пропадать, из присособили вместо люстры в подземном переходе.
До смотровой у театра Эспланада мы дошли под землей - дядя Витя изучил все переходы в центре и километр по утренней жаре и влажности прошел легко.
Утренняя роса (на самом деле ночью был дождь).
Heliconia Psittacorum.
Геликония, а ещё тут её зовут Parakeet Flower (цветок зеленых попугаев, про них чуть ниже).
Зашли в любимый фотомагазин, выбрали ремешок другу в подарок. Себе присмотрела рюкзак и монопод.
В гостишку переодеться и опять на выход.
Заезжаем к Вите домой, чтобы бросить подарки, взять телевик и завидуем кошке Мине, которая уже приняла позу для фиесты.
На автобусе доезжаем до Changi Vallage, чтобы поохотиться за летающими.
Вот, одного поймали в естественной среде обитания.
Parakeet - ближайший родственник "наших родных российских" волнистых попугаев, которых в Сингапуре зовут Буджи (Budgie), только этот размером поболе будет.
Живут паракиты стаями, орут громко, летают быстро, фотографироваться не любят.
Налови попугаев полную флешку, идём к заливу, наблюдая немного непривычную для Сингапура, но нормальную для Юго-восточной Азии картину.
Эти лодки возят грузы и пассажиров на Pulau Ubin - остров между Сингапуром и Малайзией.
На пляже Changi Beach Park народ устраивается на субботний пикник.
Днем на пляже почти никого нет - слишком жарко.
Вода мутная, но находятся любители искупаться.
И только коты гуляют сами по себе.
И не только коты.
Запрещается всякое из-за непосредственной близости аэропорта.
Если посадки идут с моря, лучшего места за наблюдением за самолётами не найти.
Но посадки шли со стороны города, а взлёты в сторону моря и самолётины уже были высоко... Но зато в красивом небе.
Мы же хотели отловить посадку А350, который собирался в 6 вечера прилететь из Сан-Франциско, но поняв, что курс менять не будут, пришлось менять диклокацию.
Едем на такси в сторону аэропорта, над нами садится А380.
Заехали на мостик, разочаровались, поехали дальше.
Нашли поляну недалеко от глиссады, но прямо под неё не пройти - везде висят знаки "no pedestrian".
Небольшая привязка к аэропорту имеется, если внизу не проезжает что-то большое.
Тут же в непосредственной близости от самолётов кто-то обедает.
Заглавную вы видели, вот еще немного трафика.
Садятся каждые две-три минуты.
Юбилейный малазиец.
За 20 минут до посадки нашего друга небо резко затянуло тучами и еще через полчаса всё залило дождём.
Фото 9v1bh.
Заканчиваем споттинг и уезжаем в центр.
По сложившейся традиции идём на набережную.
В заведении заказываем здоровенную порцию Том Яма с морепродуктами, которую так и не смогли до конца осилить, хоть это и было нереально вкусно...
После ужина в самый раз растрясти жиры и прогуляться.
Cavenagh Bridge.
Котики.
Любимый ракурс под Эспланада драйв.
Лев-креведко маленький.
Лев-креведко большой.
Три слона Марина бай Санд, это самый известный и пафосный отель Сингапура.
Копия статуи Родена у входа в OUE Building и уборщицы-индийки.
Восковой охранник для устрашения населения.
На набережной скамейки прекрасные.
Для планкинга.
Беседка-вентилятор на солнечных батареях, накапливающий энергию за день и по ночам отдающий её страждущим.
А еще там есть розетки!
Неведомая хрень для красоты.
Особо внимательные найдут здесь велосипедиста, наездника, джигита и других забавных персонажей народно-спортивного фольклора.
И далее по бульвару имени меня.
Финансовый центр на том же бульваре.
Музей науки без подсветки.
В половине 12 ночи подсветку вырубают.
Было-стало.
В половине седьмого утра выползаю на рассвет. Камера лежала всю ночь в прохладе и сразу запотела на улице.
Свежеотстроенный небоскреб с "Мариоттом" внутри.
Красиво, но слишком душно и влажно. По утрам в Сингапуре влажность зашкаливает за все 146%...
А спортивным фитоняшам всё нипочем, бегают...
Катаются...
Бегают...
Катаются...
По набережной и еще несколько километров дальше до края залива, а потом обратно по другой стороне.
Водичка хороша.
Anderson Bridge.
К Новому году готовы.
Сингапур-река.
Перемещаюсь на Clarke Quay, набережная названа в честь сэра Эндрю Кларка, второго губернатора Сингапура.
Сэр Эндрю Кларк собственной персоной.
Когда-то здесь кипела портовая жизнь, а теперь в зданиях бывших портовых складов открылись недешевые бутики и рестораны, а в пришвартованных у берега джонках – бары и кафе.
Это одно из любимых гостями и сингапурцами мест для вечерних прогулок – с реки здесь тянет прохладным ветерком, рядом множество баров и аттракционы.
Наша тема.
Бывшее здание полиции теперь Министерство культуры и молодёжных сообществ.
Пожарная станция, она же МЧС и музей пожарных.
Рядом с Peninsula снесли Funan mall, где продавали всякую электронику, и потихоньку вывозят мусор.
В баре самого дорогого сингапурского отеля Raffles "для белых людей" есть ванна, в которой по вечерам охлаждают пиво.
Хватит гулять, пора в гостиницу охладиться.
И позавтракать, конечно.
А потом гулять-валяться-тупить на крышу!
У нас тут ничуть не хуже, чем в Марина Бай Сандс, а даже лучше - и вид почти такой же, и народа нет.
После бассейна и солнечных ванн был перерыв на сон и продление отеля до вечера.
Обед из курятины и риса в соседней с отелем забегаловке. В чашке справа тёплый куриный бульон. 4$ всё удовольствие, хватило до вечера.
На такси до Gardens By The Bay и пешком вдоль залива провожать солнце.
Через два года здесь обещают открыть метро, а пока только такси или пешком в обход несколько километров.
И тут вылезло небо!
А потом вылезли выдры!
А со стороны моря один за одним идут посадки.
А у нас режимный свет.
Тут-то и пригодился новый монопод.
Пока темнело, дошли до оранжереи Cloud Forest.
И прошли мимо.
К деревьям сделали платный вход, причем билет нужно покупать через интернет. 4$ сингапурских.
За 3 года, что меня тут не было, искусственные деревья не изменились, а живые изрядно подросли.
Посмотрели 15-минутное шоу, потом взяли такси и в аэропорт.
Вот такая красота за 40 часов.
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