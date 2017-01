Сингапур за 40 часов

Что можно успеть увидеть в Сингапуре, если ты прилетаешь рано утром, а вылетать поздно вечером на следующий день?

Тут много картинок на тему "1,5 дня в Сингапуре" или "куда опять хочется пойти, если ты приезжаешь в страну уже в седьмой раз"?

Одна из самых красивых фотографий, которые получились в этой поездке.





Дальше - больше.







В аэропорту меня встретил дядя Витя.

Самолёт приземлился минута в минуту, еще полчаса неспешно ковыляла к выходу, где и была поймана в объектив.







Такси-гостиница-бросаем вещи, т.к. заселить обещают не раньше 10 утра и идем гулять. На дворе уже +28 и почти 100-% влажность.







Victoria Street. Chimes.

Часовня иногда используется как выставочный зал и свадебный холл, а вокруг неё раскинулись дорогие и пафосные бары и рестораны европейской и азиатской кухни, японские и ирландские бары...





Capitol Theatre - внутри театр и кинозалы, недавно отреставрирован и открыт в 2015 году.

Построен в 1933 как один из первых многозальных кондиционированных кинотеатров.





Около торгового центра пиарит себя и сборку мусора кока-кола, выстроив ёлку из пустых бутылок.







Дед за две недели уже подготовился.







В швейно мастерской остался миллион тряпочек и чтобы добру не пропадать, из присособили вместо люстры в подземном переходе.







До смотровой у театра Эспланада мы дошли под землей - дядя Витя изучил все переходы в центре и километр по утренней жаре и влажности прошел легко.







Утренняя роса (на самом деле ночью был дождь).







Heliconia Psittacorum.

Геликония, а ещё тут её зовут Parakeet Flower (цветок зеленых попугаев, про них чуть ниже).







Зашли в любимый фотомагазин, выбрали ремешок другу в подарок. Себе присмотрела рюкзак и монопод.







В гостишку переодеться и опять на выход.







Заезжаем к Вите домой, чтобы бросить подарки, взять телевик и завидуем кошке Мине, которая уже приняла позу для фиесты.







На автобусе доезжаем до Changi Vallage, чтобы поохотиться за летающими.







Вот, одного поймали в естественной среде обитания.

Parakeet - ближайший родственник "наших родных российских" волнистых попугаев, которых в Сингапуре зовут Буджи (Budgie), только этот размером поболе будет.







Живут паракиты стаями, орут громко, летают быстро, фотографироваться не любят.







Налови попугаев полную флешку, идём к заливу, наблюдая немного непривычную для Сингапура, но нормальную для Юго-восточной Азии картину.

Эти лодки возят грузы и пассажиров на Pulau Ubin - остров между Сингапуром и Малайзией.







На пляже Changi Beach Park народ устраивается на субботний пикник.







Днем на пляже почти никого нет - слишком жарко.







Вода мутная, но находятся любители искупаться.







И только коты гуляют сами по себе.







И не только коты.















Запрещается всякое из-за непосредственной близости аэропорта.

Если посадки идут с моря, лучшего места за наблюдением за самолётами не найти.







Но посадки шли со стороны города, а взлёты в сторону моря и самолётины уже были высоко... Но зато в красивом небе.

Мы же хотели отловить посадку А350, который собирался в 6 вечера прилететь из Сан-Франциско, но поняв, что курс менять не будут, пришлось менять диклокацию.







Едем на такси в сторону аэропорта, над нами садится А380.







Заехали на мостик, разочаровались, поехали дальше.







Нашли поляну недалеко от глиссады, но прямо под неё не пройти - везде висят знаки "no pedestrian".







Небольшая привязка к аэропорту имеется, если внизу не проезжает что-то большое.







Тут же в непосредственной близости от самолётов кто-то обедает.







Заглавную вы видели, вот еще немного трафика.







Садятся каждые две-три минуты.







Юбилейный малазиец.







За 20 минут до посадки нашего друга небо резко затянуло тучами и еще через полчаса всё залило дождём.







Фото 9v1bh.







Заканчиваем споттинг и уезжаем в центр.







По сложившейся традиции идём на набережную.







В заведении заказываем здоровенную порцию Том Яма с морепродуктами, которую так и не смогли до конца осилить, хоть это и было нереально вкусно...







После ужина в самый раз растрясти жиры и прогуляться.

Cavenagh Bridge.







Котики.







Любимый ракурс под Эспланада драйв.







Лев-креведко маленький.







Лев-креведко большой.







Три слона Марина бай Санд, это самый известный и пафосный отель Сингапура.















Копия статуи Родена у входа в OUE Building и уборщицы-индийки.







Восковой охранник для устрашения населения.







На набережной скамейки прекрасные.







Для планкинга.







Беседка-вентилятор на солнечных батареях, накапливающий энергию за день и по ночам отдающий её страждущим.

А еще там есть розетки!







Неведомая хрень для красоты.







Особо внимательные найдут здесь велосипедиста, наездника, джигита и других забавных персонажей народно-спортивного фольклора.







И далее по бульвару имени меня.







Финансовый центр на том же бульваре.







Музей науки без подсветки.







В половине 12 ночи подсветку вырубают.







Было-стало.







В половине седьмого утра выползаю на рассвет. Камера лежала всю ночь в прохладе и сразу запотела на улице.







Свежеотстроенный небоскреб с "Мариоттом" внутри.







Красиво, но слишком душно и влажно. По утрам в Сингапуре влажность зашкаливает за все 146%...







А спортивным фитоняшам всё нипочем, бегают...







Катаются...







Бегают...







Катаются...







По набережной и еще несколько километров дальше до края залива, а потом обратно по другой стороне.







Водичка хороша.







Anderson Bridge.







К Новому году готовы.







Сингапур-река.







Перемещаюсь на Clarke Quay, набережная названа в честь сэра Эндрю Кларка, второго губернатора Сингапура.







Сэр Эндрю Кларк собственной персоной.







Когда-то здесь кипела портовая жизнь, а теперь в зданиях бывших портовых складов открылись недешевые бутики и рестораны, а в пришвартованных у берега джонках – бары и кафе.















Это одно из любимых гостями и сингапурцами мест для вечерних прогулок – с реки здесь тянет прохладным ветерком, рядом множество баров и аттракционы.







Наша тема.







Бывшее здание полиции теперь Министерство культуры и молодёжных сообществ.







Пожарная станция, она же МЧС и музей пожарных.







Рядом с Peninsula снесли Funan mall, где продавали всякую электронику, и потихоньку вывозят мусор.







В баре самого дорогого сингапурского отеля Raffles "для белых людей" есть ванна, в которой по вечерам охлаждают пиво.







Хватит гулять, пора в гостиницу охладиться.







И позавтракать, конечно.







А потом гулять-валяться-тупить на крышу!







У нас тут ничуть не хуже, чем в Марина Бай Сандс, а даже лучше - и вид почти такой же, и народа нет.

После бассейна и солнечных ванн был перерыв на сон и продление отеля до вечера.







Обед из курятины и риса в соседней с отелем забегаловке. В чашке справа тёплый куриный бульон. 4$ всё удовольствие, хватило до вечера.







На такси до Gardens By The Bay и пешком вдоль залива провожать солнце.







Через два года здесь обещают открыть метро, а пока только такси или пешком в обход несколько километров.







И тут вылезло небо!























А потом вылезли выдры!