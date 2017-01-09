Хотели настоящую зиму?

Минус тридцать в Москве! Тридцать плюс-минус 5-8 градусов днем или ночью, чаще плюс, но не в этом суть. Вся ленты засыпаны жалобами на то, что машинки не заводятся, а из-под…

Прогулка по Коломне Вечер, ночь и утро в Коломне и окрестностях. Первое упоминание о Коломне зафиксировано на 30 лет позже, чем основание Москвы. 2…

Что происходит в центре Москвы перед Новым годом? На пересечении Кузнецкого моста и Большой Дмитровки на прохожих нападают животные. Стоять бояться! 2 Но беременный медведь совсем не…

Чего только не обнаруживаешь на плёнке... На самом деле не на плёнке, конечно, а на флешке. Снимаешь-снимаешь полёты, потом же надо сразу всё лучшее выложить, ан нет! Всё лушее, оказывается,…

Московская осень Вчера выдался один из редких солнечных дней, совсем скоро всё золото облетит... 2 3 4 5 6 7 8 9…