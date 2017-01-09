Марина Лысцева (fotografersha) wrote,
Марина Лысцева
fotografersha

Хотели настоящую зиму?

Вот вам пожалуйста!

Это место пейзажным фотографам давно знакомо и в начале зимы, когда ударяют первые морозы, сюда не зарастает народная тропа и на одном пятачке можно встретить толпу фотографирующих. Но прогноз погоды обманул, пообещав облачность и почти никто не поехал на съёмку. А было что посмотреть и заснять!
Шатура зимой



Мы приехали еще с вечера и заранее разведали точки съемки, чтобы начать с утра пораньше.
Термометр показывал -27.
Шатура зимой2


Пока не рассвело, поработали световой кистью. Пальцы отморозились через пять минут...
Шатура зимой 3


Одна из старейших электростанций России построена на берегу озера в 1925 году и зимой здесь часто не замерзает вода.
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Идея строительства ГРЭС возникла ещё до Октябрьской революции, а место для её строительства было выбрано ещё в 1914 году, однако, в связи с последующими событиями в истории страны работы были приостановлены.
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Мягкий шнур тросика закаменел на морозе.
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За пять минут до восхода солнца.
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Плот рыбацкий с диваном одна штука.
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Здешняя земля богата торфяными болотами и именно поэтому тут решили строить ГРЭС.
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Солнце вылезло и тут же ушло в облачную полосу.
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Глубина озера 2-3 метра, но есть и ямы, достигающие глубины 8 метров. В тёплое время года здесь хорошая рыбалка и я помню, как в 80-е годы отец уезжал сюда порыбачить.
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Охотники есть среди читателей? Что за зверь тут проскакал?
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Внезапно таксо-динозавр прилёг в ожидании.
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Всего 2,5 часа на электричке с Казанского вокзала.
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И вот она, дамба на Святом озере.
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Все уже догадались, что речь идёт о Шатурской ГРЭС и трех соседних озерах?
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Ранее ГРЭС работала на торфе, а сейчас на природном газе.
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Самый тёплый участок со столбиками, торчащими из воды - одно из излюбленных мест фото-пейзажистов.
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Еще три дня назад на озере была открытая вода, а сейчас небольшая полынья, которая за ночь наверняка уже затянулась.
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Около воды как раз самое большое скопление красоты.
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Красота также намерзает там, куда долетает тёплое дыхание. Кстати, маска очень спасает от обжигающего ветра и холода.
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Развиртуализировались с alex_des.
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Там, где торчат ветки, еще виден свежий тёмный лёд.
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Это я там у берега ползаю, фото alex_des,
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Шатурская ГРЭС парит днём и ночью.
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В ночи было красиво, а при утреннем свете еще более лучше.
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Вот такая красота!
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Tags: зима холода сопли, красотища, прекрасное, путешествия, россия

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