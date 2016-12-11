Цены на еду в госдуме

За качество картинок не пеняйте, снято всё на телефон.
Сначала заглянем в буфет. Тут соблазняют суперпредложением.
Буфет это не столовая, сюда забегают на чашку напитка с плюшкой или за десертом.
В основном на витрине бутерброды да пироженки.
Творог даже есть.
Салатики тоже наличествуют.
Шоколад или печеньки можно заказать отдельно по списку.
Заглянем в буфетное меню, ведь на витрине выставлено далеко не всё.
Здесь же в буфете можно закупиться молочной продукцией (чтобы в магазин не заходить и в очереди не стоять).
К слову, в думе еще стол заказов имеется, там ассортимент побогаче будет. Даже вареную морковь и картоху на вес продают - для оливье, наверное.
Изумительный.
Переходим в "Зеленую" столовую. На дальнем плане стойки с едой и подносами - всё, как в обычной столовой.
Представим картину: какой-нибудь
Салаты и компот берешь сам, а далее суп и второе накладывают тётеньки в белых халатах, дальше касса с наличными и касса для оплаты картами.
Меню, в котором есть номера диет.
Каково же оно на вкус, спросите вы? Да обычное это же столовая, а не ресторан.
В салате с маринованными ингредиентами явно лишние свежие веточки, но это я придираюсь; пюре из нормальной картошки, лимон подсохший, треска - ничего нового. Да, и поднос потом на ленту не забыть поставить.
Как рассказали завсегдатаи, цены в думе сейчас взлетели, раньше были чуть ли не втрое меньше. Оно и понятно - кризис...
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