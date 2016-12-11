Марина Лысцева (fotografersha) wrote,
Марина Лысцева
fotografersha

Цены на еду в госдуме

Занесла меня на днях нелегкая в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации, да и появилось у меня желание подсмотреть, чем же кормят наших депутатов и в какие суммы им обходится, например, чашка кофе или скромный обед (при зарплате в 300 тыщ.)
За качество картинок не пеняйте, снято всё на телефон.

Сначала заглянем в буфет. Тут соблазняют суперпредложением.
цены



Буфет это не столовая, сюда забегают на чашку напитка с плюшкой или за десертом.
цены


В основном на витрине бутерброды да пироженки.
цены


Творог даже есть.
цены



цены



цены


Салатики тоже наличествуют.
цены


Шоколад или печеньки можно заказать отдельно по списку.
цены


Заглянем в буфетное меню, ведь на витрине выставлено далеко не всё.
цены

цены

цены


Здесь же в буфете можно закупиться молочной продукцией (чтобы в магазин не заходить и в очереди не стоять).
цены


К слову, в думе еще стол заказов имеется, там ассортимент побогаче будет. Даже вареную морковь и картоху на вес продают - для оливье, наверное.
цены


Изумительный.
цены


Переходим в "Зеленую" столовую. На дальнем плане стойки с едой и подносами - всё, как в обычной столовой.
цены


Представим картину: какой-нибудь Зюганов депутат приносит и греет свою еду в баночке, а ему со всех сторон кричат "Запрещено!"
цены


Салаты и компот берешь сам, а далее суп и второе накладывают тётеньки в белых халатах, дальше касса с наличными и касса для оплаты картами.
цены


Меню, в котором есть номера диет.
цены

цены


Каково же оно на вкус, спросите вы? Да обычное это же столовая, а не ресторан.
В салате с маринованными ингредиентами явно лишние свежие веточки, но это я придираюсь; пюре из нормальной картошки, лимон подсохший, треска - ничего нового. Да, и поднос потом на ленту не забыть поставить.
цены


Как рассказали завсегдатаи, цены в думе сейчас взлетели, раньше были чуть ли не втрое меньше. Оно и понятно - кризис...
цены



Tags: москва, цены

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